Косачев назвал спонсорами террористов россиян, финансово поддерживающих ВСУ

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что серьезность ошибки таких людей определяется ее последствиями

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россияне, которые финансово поддерживают Вооруженные силы Украины, являются не патриотами-пацифистами, а непосредственными спонсорами террористов. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"У всех действий и решений есть вполне конкретные, а не воображаемые, последствия. Я сейчас говорю не только о руководстве недружественных стран (поставляющих оружие и технику Украине - прим. ТАСС), но и о некоторых наших соотечественниках, которые финансово поддерживают ВСУ. Называйте уже вещи своими именами. Вы - не сочувствующие патриоты-пацифисты, а непосредственные спонсоры террористов, на средства которых киевский режим приобретает снаряды для убийства людей, включая годовалых детей", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что серьезность ошибки таких людей определяется ее последствиями. "Последствия вашей поддержки преступного и трусливого режима - это потерянные жизни и здоровье гражданских людей. Если можете с этим жить, ваш выбор, хоть и чудовищный. Но имейте хотя бы мужество открыто об этом говорить и не пытайтесь изо всех сил заработать в той стране, граждан которой вы убиваете чужими руками", - призвал Косачев.

Вице-спикер отметил, что Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании заявление о прямой ответственности государств коллективного Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, за гибель мирных граждан РФ. "Обязательно доведем текст как до сведения парламентов США, Великобритания, Германии, Франции, Чехии, так и до граждан этих стран, чтобы не было потом удивления, как у немцев после окончания Второй мировой войны, когда выяснилось, что они даже "не подозревали" о существовании концлагерей и газовых камер", - добавил Косачев.