Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

По словам представителя Кремля, позиция Такера Карлсона отличается от подходов СМИ Запада, в интервью которым нет смысла

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у президента РФ Владимира Путина, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, я могу это подтвердить, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос представителей СМИ. - По мере того, как оно (интервью - прим. ТАСС) будет подготовлено, оно выйдет".

"Я не хотел бы забегать вперед: все-таки это его интервью, поэтому когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет", - ответил представитель Кремля на вопрос, когда интервью было записано.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что Карлсон лично встретился с Путиным. "По деталям мне пока нечего вам сообщить", - ответил Песков на вопрос, находился ли американский журналист в карантине, прежде чем побеседовать с российским лидером.