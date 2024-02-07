Песков заявил, что доносительство - это плохо, но критика - это хорошо

Пресс-секретарь упомянул слова президента РФ Владимира Путина о том, что критика является необходимым элементом, чтобы понимать, что не так

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Доносительство - было, есть и будет плохо, но критика тех или иных процессов - это хорошо. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Доносительство - это плохо, критика - это хорошо", - сказал он, комментируя инициативы по борьбе с якобы имеющейся в РФ волной доносов. Песков упомянул слова президента РФ Владимира Путина о том, что критика является необходимым элементом, чтобы понимать, что не так.

"Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом тех или иных процессов - это хорошо, а доносительство - это было, есть и будет плохо", - указал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, фиксируют ли в Кремле громкие случаи доносов, Песков отметил, что это "не совсем прерогатива Кремля". "Поэтому я бы не сказал, что мы так сильно на этом концентрируемся", - отметил он.

"В целом, мне неизвестно, что где-то бы приветствовалось доносительство. Но и также неизвестно, чтобы это приобретало какие-то массовые характеристики", - подытожил он.

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