В СФ изучат предложения по подготовке кадров для борьбы с инфооперациями Запада

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия отстает в этом вопросе, и добавила, что развернутая против страны информационная борьба будет усиливаться

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила двум комитетам проработать предложения по созданию в России государственной системы подготовки кадров в сфере противодействия информационным операциям США и стран Запада в условиях развернутой против РФ информационной войны.

Она заявила об этом по итогам выступления на пленарном заседании профессора кафедры российской политики факультета политологии МГУ Андрея Манойло, который отметил необходимость внесения законодательных инициатив по созданию в России такой системы.

"Я предлагаю дать поручение комитету по обороне и комитету по образованию рассмотреть высказанные предложения о создании государственной системы подготовки кадров в той сфере, о которой мы сейчас говорим, посмотреть то, что у нас уже есть, что нужно", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что Россия отстает в этом вопросе, и добавила, что развернутая против страны информационная борьба будет усиливаться. "Чтобы эффективно и профессионально ей противодействовать, работать на опережение, конечно, нужны подготовленные кадры. Просто так на лозунгах тут не проедешь", - заявила председатель Совфеда и попросила комитеты через месяц проинформировать палату о предложениях.

Необходимость системы

Манойло отметил в своем выступлении, что "специалистов по информационным операциям, тех, кто может самостоятельно разрабатывать и проводить эти операции, в том числе на упреждение, в форме активных мероприятий, сегодня можно пересчитать по пальцам".

Вместе с тем, по словам профессора, для тех условий, в которых сейчас находится Россия, "таких специалистов нужны сотни", а подготовленные сейчас специалисты должны учить следующий поток. "Для этого требуются законодательные инициативы по созданию в России системы подготовки кадров в сфере противодействия информационным операциям США и стран Запада", - констатировал Манойло.

Он сказал, что у МГУ есть опыт подготовки таких специалистов и уникальная методика, которая позволяет готовить "специалистов лучше в некоторых случаях, чем это делают американцы". "А если говорить об уровне развития Китая, то мы опережаем лет на 15-20. Но нет соответствующего законодательного оформления", - подчеркнул профессор.

По его словам, ключевым элементом этой системы подготовки кадров должно быть создание в гражданских вузах образовательных программ, посвященных информационным и гибридным войнам, а в военных вузах - специальных факультетов.