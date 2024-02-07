Россия заблокировала повестку заседания форума ОБСЕ по гуманитарному праву

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что страны НАТО подвергают председательствующий Кипр давлению, чтобы монополизировать право на определение содержания повестки

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия заблокировала утверждение повестки заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ по международному гуманитарному праву. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на пленарном заседании организации.

"Господин председатель, делегация Российской Федерации <...> информирует вас об отсутствии консенсуса в отношении принятия повестки дня 1069-го пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. За последние два года ФСОБ если окончательно не деградировал, то серьезнейшим образом деформировался вследствие безрассудного поведения ряда западных государств-участников, прежде всего членов НАТО, которые превращают эту площадку исключительно в поле для политических баталий с Россией", - отметил Гаврилов.

По словам главы российской делегации, страны НАТО подвергают председательствующий в ФСОБ ОБСЕ Кипр беспрецедентному давлению, чтобы монополизировать право на определение содержания повестки дня пленарных заседаний. Гаврилов также подчеркнул, что РФ заранее вносит заявку на включение российских представителей в перечень докладчиков на рассмотрение начинающегося в апреле председательства Хорватии во ФСОБ. Причиной этого стало отклонение Кипром аналогичной заявки от российской делегации под предлогом того, что "список докладчиков был согласован заранее".

"Если право председательства предлагать повестку дня и формировать пул докладчиков на заседании, то тогда наше право - соглашаться или возражать против той интегральной повестки дня, которая предлагается на утверждение", - резюмировал глава российской делегации.