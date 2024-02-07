7 февраля, 11:12

Посол РФ заявил, что во главе G7 Рим станет "главным диспетчером" антироссийского штаба

По словам Алексея Парамонова, "семерка" давно утратила свой смысл при нынешнем "отходе человечества от либеральной глобализации вокруг англо-американской оси"

РИМ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия с начала своего председательства в Группе семи (G7) активно претендует на роль "главного диспетчера" этого ведущего антироссийского штаба коллективного Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Италии Алексей Парамонов, отметив, что "семерка" давно утратила свой смысл при нынешнем "отходе человечества от либеральной глобализации вокруг англо-американской оси".

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"Нельзя исключать, что под давлением англосаксонского крыла этого объединения акцент будет делаться как раз на проработке различных антироссийских мер, в том числе ужесточении уже действующих санкций и поиске юридического оформления противоправного отъема суверенных российских активов", - сказал посол.

"Мы наблюдаем постоянное стремление превратить "семерку" в нечто вроде общемирового совета директоров, где принимаются решения, спускающиеся впоследствии на реализацию в Группу двадцати. Скорее всего, в период председательства Рима будет предпринята новая безрезультатная попытка навязать миру отжившие и деструктивные "семерочные" подходы", - указал Парамонов.

Он также отметил, что с учетом основных мест проведения мероприятий G7 в период председательства Италии (курорт в Апулии, остров Капри, Венеция) туристическому направлению власти республики уделяют не меньше внимания, чем другим так называемым приоритетам, среди которых заявлены Украина, Ближний Восток и риски развития искусственного интеллекта. "Можно предположить, что достичь результатов в сфере продвижения итальянской туристической отрасли в ходе председательства Рима в "семерке" будет, видимо, значительно реальнее, чем в остальных международных досье", - заключил дипломат. 

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