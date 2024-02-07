Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в реестр экстремистов и террористов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины объявлен в розыск 14 декабря 2023 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов, сообщается в среду на сайте ведомства.

На сайте службы в части включенных в перечень террористов и экстремистов лиц указан Буданов Кирилл Алексеевич, родившийся 4 января 1986 года в Киеве.

Кроме того, в реестр внесен командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, командир 383-го отдельного полка дистанциoнно управляемых летательных аппаратoв ВВС Украины Сергей Бурденюк и кoмандующий Воздушными силами ВСУ Никoлай Олещук, которым СК РФ предъявлял заочное обвинение за атаки беспилотников по территории России.

Буданов с весны 2014 года, после государственного переворота на Украине, участвовал в так называемой антитеррористической операции, которую Киев развернул в Донбассе против жителей юго-восточных областей страны. По информации российских СМИ, в августе 2016 года он входил в одну из диверсионно-террористических групп, планировавших теракты на территории РФ, в том числе в Крыму, которые были предотвращены ФСБ России.

В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В апреле 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил Кириллу Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту. В октябре 2023 г. СК РФ предъявил Буданову и нескольким другим украинским военачальникам заочное обвинение по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) за организацию атак беспилотников по территории России в период с апреля 2022 по сентябрь 2023 года. 14 декабря 2023 года Кирилл Буданов был объявлен в розыск.