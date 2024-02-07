Захарова назвала политической цензурой блокировку новостных каналов РФ на YouTube

Она также является произволом, добавила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Блокировка новостных каналов региональных вещателей РФ на YouTube является произволом и политической цензурой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американский видеохостинг YouTube провел очередную волну веерных блокировок аккаунтов российских средств массовой информации. На этот раз под удар западной цензуры попали новостные каналы в регионах России, - сказала Захарова. - Что это такое? Это бескомпромиссная чистка информационного пространства от любых ростков инакомыслия. Это произвол, это политическая цензура, это, к сожалению, в том числе, повседневная норма для американских платформ, цифровых, видеохостингов и так далее".

Дипломат отметила, что этот шаг следует квалифицировать как "неприкрытый акт вмешательства во внутренние дела российского государства и попытку воздействовать на механизм информирования населения, формирования общественного мнения".

"Нам предельно ясно, что за этими репрессиями якобы независимой американской компании (YouTube - прим. ТАСС) стоит официальный Вашингтон, - добавила Захарова. - Очевидно и то, что такие меры направлены на перекрытие источников неудобной информации, связанной с предстоящими в марте выборами президента Российской Федерации. И во многом спровоцированы растущим общественным запросом на объективную информацию, в том числе в самих Соединенных Штатах Америки".

В ВГТРК ранее сообщили, что видеохостинг закрыл доступ как минимум к 19 каналам региональных филиалов телекомпании. На данный момент известно о блокировке каналов Адыгеи, Алтая, Астраханской, Белгородской, Брянской и Вологодской областей, Забайкальского края, Карелии, Марий-Эл, Мурманской области, Пермского края, Псковской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Саратовской, Томской и Тюменской областей, Удмуртии и Якутии.