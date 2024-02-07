Путин сообщил, что утром обсудил с Мишустиным некоторые вопросы

Президент также рассмотрел их с другими членами кабмина

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что с утра обсудил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими членами кабмина некоторые вопросы.

"Мы уже с председателем правительства, с некоторыми коллегами с утра обсуждали несколько вопросов", - сказал он в начале совещания с правительством.

"А сейчас поговорим в более широком составе и по конкретному вопросу, который имеет большое значение и для развития экономики, и для граждан - это развитие транспортной отрасли", - отметил президент.