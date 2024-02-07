Захарова: Россия не оставит без ответа наращивание военной активности НАТО у своих границ

По словам официального представителя МИД РФ, Россия будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз национальной безопасности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия найдет способ купирования угроз своей национальной безопасности в связи с наращиванием военного присутствия НАТО у ее границ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с предстоящими 3-14 марта 2024 года маневрами Nordic Response под эгидой Североатлантического альянса.

"Наша страна не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности", - отметила она.