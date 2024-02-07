МИД РФ: США могут провести ядерное испытание, Россия ответит зеркально

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Владимир Ермаков отметил, что в настоящий момент от Вашингтона не исходит никаких официальных заявлений о намерениях проводить ядерные испытания в ближайшее время

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ряд признаков указывает на угрозу возобновления полноформатных ядерных испытаний США, Россия в этом случае ответит зеркально. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов", - отметил дипломат, отвечая на вопрос, не планирует ли американская сторона вернуться к испытаниям ядерного оружия.

"В отношении ответа, который может быть дан в случае возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия, все предельно ясно. США не смогут извлечь из этого одностороннюю выгоду. Президент Российской Федерации Владимир Путин и другие официальные лица неоднократно подчеркивали, что мы будем вынуждены действовать зеркально", - добавил он.

Ермаков обратил внимание, что в настоящий момент от Вашингтона не исходит никаких официальных заявлений о намерениях проводить ядерные испытания в ближайшее время. Американские официальные лица, по его словам, также заверяют, что их страна планирует придерживаться соответствующего моратория. Тем не менее у Москвы вызывает большую обеспокоенность деятельность США, "направленная на поддержание испытательного полигона в Неваде в состоянии повышенной готовности". "Активность американцев на данном объекте, включая проведенный там 18 октября 2023 года калибровочный взрыв химического вещества, заставляет лишний раз задуматься об истинных намерениях США", - указал директор департамента МИД РФ.

"США не отказываются от деструктивной политики в отношении основного международно-правового механизма в области запрета на ядерные испытания - Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Более чем за четверть века существования ДВЗЯИ США так и не потрудились его ратифицировать", - заключил Ермаков.

Взрыв в Неваде

18 октября 2023 года американское Минэнерго сообщило, что в Неваде был произведен "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру".

Полный текст интервью будет опубликован после 19:00 мск.