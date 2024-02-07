Захарова: РФ высоко ценит усилия Святого престола в контексте урегулирования на Украине

Как отметила официальный представитель МИД РФ, российская сторона удовлетворена совместной работой с Ватиканом "по некоторым гуманитарным аспектам конфликта на Украине"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия разделяет стремление Ватикана к урегулированию конфликтов в мире политико-дипломатическими средствами и высоко ценит усилия Святого престола в контексте урегулирования кризиса на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Накоплен богатый опыт двустороннего сотрудничества в науке, культуре, образовании, здравоохранении, и мы разделяем стремление Ватикана к поиску политико-дипломатических средств урегулирования конфликтных ситуаций в мире. В этой связи высоко ценим миротворческие усилия Святого престола в контексте украинского кризиса", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона удовлетворена совместной работой с Ватиканом "по некоторым гуманитарным аспектам конфликта на Украине, в частности, по вопросу воссоединения детей, эвакуируемых из зоны специальной военной операции, с их родственниками и законными представителями". "Мы открыты к дальнейшему развитию диалога с Ватиканом на основе общих подходов к актуальным вопросам международной повестки дня и стремления к более справедливому мировому порядку", - добавила дипломат.

Захарова также напомнила, что "11 февраля исполняется 95 лет со дня образования государства Ватикан в соответствии с Латеранскими соглашениями". В этой связи она отметила, что история взаимодействия РФ со Святым престолом "уходит вглубь веков". "На сегодняшний день российско-ватиканские отношения по межгосударственной линии продолжают развиваться в конструктивном, поступательном ключе, основываясь на принципах взаимного уважения, общей приверженности традиционным ценностям, сохранении культурно-цивилизационной идентичности и открытости к диалогу по проблемам современного мира", - заключила официальный представитель МИД России.

Ранее Папа Римский Франциск, обращаясь к дипломатам, аккредитованным при Святом престоле, призвал положить конец конфликту на Украине путем переговоров.