Захарова: РФ может рассмотреть целесообразность нахождения в Арктическом совете

По словам официального представителя МИД, сейчас никакие возможные альтернативы этой организации не рассматриваются

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия рассмотрит целесообразность нахождения в Арктическом совете, если он будет превращаться в недружественную структуру. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть, конечно, глобальная проблема: если совет будет эволюционировать в недружественный России институт, то действительно тогда мы рассмотрим вопрос целесообразности участия в этой структуре", - сказал дипломат, комментируя возможность выхода России из Арктического совета.

При этом Захарова подчеркнула, что сейчас никакие возможные альтернативы этой организации не рассматриваются. "Говорить о каких-то альтернативных возможностях замены, подмены этой организации, по крайней мере на данном этапе, не приходится, потому что Арктический совет хотя и работает на самых малых оборотах, но тем не менее продолжает функционировать и является многосторонним инструментом поддержания тех направлений сотрудничества, которые были утверждены на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике в мае 2021 года, а также на последней встрече в Салехарде в мае прошлого года", - резюмировала представитель российского дипведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия пока продолжает работу в Арктическом совете, но если участие в нем перестанет отвечать интересам страны, то могут быть приняты "особые решения".

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее участниками являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ.

Россия после истечения срока своего председательства передала полномочия Норвегии в ходе 13-й сессии этой международной организации, которая состоялась 11 мая 2023 года в Салехарде.