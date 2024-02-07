МИД РФ: у США не получается догнать Россию по гиперзвуковым комплексам

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Владимир Ермаков отметил, что Запад развернул информационную кампанию, стремясь поставить под сомнение эффективность гиперзвукового оружия РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. США пытаются принизить потенциал российского оружия, поскольку они не могут догнать РФ в разработке гиперзвуковых комплексов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"В отношении гиперзвуковых систем американцы чувствуют себя явно уязвленными. Вот уже несколько лет к ряду они безуспешно пытаются догнать Россию в части гиперзвуковых комплексов, но все еще не создали ни одного удовлетворяющего требованиям и как следует испытанного прототипа. Отсюда и бессмысленные попытки принизить потенциал российских систем", - отметил он.

Так, дипломат обратил внимание, что Запад развернул информационную кампанию, стремясь поставить под сомнение эффективность гиперзвукового оружия РФ. В частности, подобные публикации в западных СМИ касались ракет "Кинжал", которые российская сторона применяет в ходе спецоперации на Украине. "Это чистой воды пропаганда и попытка навязать мировой общественности свои нарративы методами черного пиара. Именно так и следует рассматривать любые западные оценки эффективности российских вооружений, применяемых в зоне СВО", - указал Ермаков.

По его словам, США, распространяя эту ложную информацию, действуют в интересах собственной оборонной промышленности и стараются продвигать свои противоракетные комплексы, которые поставляются Киеву. "США заинтересованы в гипертрофированной демонстрации надежности и высокотехнологичности именно своих комплексов ПВО/ПРО, поставляемых киевскому режиму и противостоящих российскому оружию в ходе СВО", - добавил он.

"Все бравурные заявления западных журналистов необходимо тщательно фильтровать. Уверяю вас, те немногие выжившие западные боевики, которым довелось оказаться вблизи объектов, уничтоженных нашим ракетным вооружением, и на себе оценить его эффективность, доводят вполне реалистичные оценки до своих коллег в западных столицах", - заключил директор департамента МИД РФ.

"Кинжал" - новейший российский авиационный комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, обладающими малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью. Предназначен для уничтожения наземных и морских целей. На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине.

Полный текст интервью будет опубликован после 19:00 мск.