МИД РФ: США могут разместить в Великобритании ядерное оружие для "первого удара" по России

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Владимир Ермаков отметил, что любые разглагольствования о необходимости в XXI веке оборонять островную Великобританию от России не выдерживают никакой критики

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Размещение США ядерного оружия в Великобритании может преследовать цель нанесения "первого удара" по России. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Это (возможное размещение ядерного оружия США в Британии - прим. ТАСС) выглядит странным в условиях, когда британцы продолжают обладать, по их же собственным оценкам, "надежными и достаточными" носителями ядерного оружия в виде подлодок, которые "отличаются высокой степенью живучести". В связи с этим возникает резонный вопрос: не рассматриваются ли эти вооружения скорее как вклад в потенциальный набор разнородных сил и средств стран НАТО для применения против России в каком-то безумном "первом ударе?" - сказал дипломат.

Ермаков указал, что принципиальным образом для обороноспособности России ситуация не поменяется. "В Европе уже имеется шесть объектов базирования ядерного оружия США. Тем не менее наши военные, разумеется, будут во всех смыслах этого слова учитывать данный провокационный шаг со стороны Великобритании и США. В случае его совершения, он станет ярким отражением той эскалационной динамики, которой продолжают придерживаться на Западе в своем авантюрном стремлении оказывать на нас силовое давление", - отметил он.

"Оставляя в стороне бред о "российской угрозе", сразу скажу, что любые разглагольствования о необходимости в XXI веке оборонять островную Великобританию от России путем размещения на ее территории ядерных боеприпасов для бомбардировочной авиации не выдерживают никакой критики. Если в Лондоне таким образом хотят показать, что они видят в нас реальную для себя военную угрозу, то просто абсурдно пытаться ее купировать созданием из своего острова компактного и стационарного объекта, который лишь пополнит список приоритетных целей для поражения в случае серьезного конфликта", - добавил Ермаков.

Британская газета Daily Telegraph ранее нашла новые указания на то, что США намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании. Издание обнаружило в документах Пентагона еще несколько упоминаний плана, который может предполагать размещение ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк, о чем издание уже сообщало ранее.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что размещение ядерного оружия США в Британии может состояться в скором будущем. Как отмечал высокопоставленный дипломат, США заблуждаются, полагая, что этот шаг сможет устрашить Россию, Москва найдет средства противостоять ему.

Полный текст интервью будет опубликован после 19:00 мск.