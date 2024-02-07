МИД РФ: результаты расследования России по "Северным потокам" не будут засекречены

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, все будут счастливы узнать, что произошло на самом деле

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Результаты проводимого Россией расследования по подрывам "Северных потоков" не будут засекречены, все будут счастливы узнать, что произошло на самом деле. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Россия] ведет собственное расследование. Что касается его результатов, я не слышала о том, что результаты планируются засекречивать", - пояснила Захарова.

По словам дипломата, "все будут счастливы узнать, что же там произошло на самом деле, потому что столько было вложено туда труда и надежд на плодотворное сотрудничество". "Это же не только энергетика, это и наука, это и образование, это колоссальное количество рабочих мест и, соответственно, опять же гуманитарная сфера, потому что и образование, и взаимные обмены, и столько было связано с этим надежд, что очень многие люди, которые инвестировали либо финансовые средства, либо инвестировали свое мастерство, умения, знания, действительно хотят получить ответ на этот вопрос", - добавила Захарова.