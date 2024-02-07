МИД РФ: Москве безразличны в нынешних условиях "озабоченности" Вашингтона по безопасности

Никаких предметных дискуссий с американцами по стратегическим делам Россия в настоящий момент не ведет, отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. России безразличны в существующих условиях "озабоченности" США в сфере безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Никаких предметных дискуссий с американцами по стратегическим делам Россия в настоящий момент не ведет. Также мы не намерены помогать Вашингтону снижать те риски, которые он сам же и создает для себя в результате попыток подорвать нашу безопасность", - сказал он. Отвечая на вопрос об озабоченностях США в связи возможным наличием у РФ системы ответного ядерного удара "Периметр", дипломат подчеркнул: "Указанные американские "озабоченности" нам безразличны".

"Подобные системы, или как их еще иногда называют "машины Судного дня", представляют собой подобие установленной на неизвлекаемость мины, которая лежит на национальной территории и взрывается, когда других возможностей остановить агрессию уже не остается, - пояснил Ермаков. - Есть только один способ избежать этого - не наступать на такую мину. Соответственно, у тех, кто не собирается нападать на нашу страну, нет никаких оснований для озабоченности". Дипломат также указал, что очевидный и наиболее быстрый способ для США снизить риски в сфере безопасности заключается в том, чтобы "отказаться от бесперспективного силового прессинга и иллюзорной попытки нанести России "стратегическое поражение".

Полный текст интервью будет опубликован после 19:00 мск.