Захарова заявила, что Грузию не впервые пытаются использовать для подрывной деятельности

По словам официального представителя МИД РФ, Украина в последнее время регулярно прибегает к совершению варварских терактов против российских городов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Территорию Грузию не в первый раз пытаются использовать для подрывной деятельности на постсоветском пространстве. Киев в последнее время регулярно прибегает к совершению варварских терактов против российских городов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захаров, комментируя инцидент с задержанной грузинскими правоохранителями взрывчаткой, которую пытались провезти с Украины в РФ.

"В последнее время киевский режим регулярно прибегает к совершению варварских терактов против российских городов и мирных жителей. Целями бандеровцев исключительно становятся гражданские объекты, - отметила дипломат. - На этот раз мы стали очевидцами попытки провоза взрывчатых веществ вглубь территории России с целью организации терактов. К сожалению, это не первый раз, когда Грузия, ее территория используются буквально всеми теми, кто хочет дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве и прибегает к террористическим методам".

О попытке провоза взрывчатки

Служба госбезопасности Грузии в понедельник сообщила, что грузинские правоохранители задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции. Взрывные устройства содержали пластичное взрывчатое вещество военного производства С-4, их можно привести в действие с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигал 14 кг.

По данным грузинских спецслужб, в какой-то момент план организаторов провоза взрывчатки изменился, они решили отправить контейнер с тремя взрывными устройствами в Россию, а второй контейнер - также с тремя взрывными устройствами - оставить в Тбилиси по конкретному адресу. Груз, направлявшийся в РФ, был остановлен с грузинской стороны в тот момент, когда планировалось переправить его через границу. Ведомство уточнило, что во ввозе взрывчатых веществ на грузинскую территорию принимали участие семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении, а провоз взрывчатки организовывал гражданин Украины, кандидат в депутаты областного совета Одесской области от правящей партии "Слуга народа" в 2020 году Андрей Шарашидзе.