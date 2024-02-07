Петербургский парламент поможет Херсонской областной думе в разработке законов

Сотрудничество будет развиваться в рамках соглашения, которое подписали председатели петербургского и херсонского парламентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга помогут коллегам в Херсонской областной думе в разработке нормативных документов. Сотрудничество будет развиваться в рамках соглашения, которое подписали председатели петербургского и херсонского парламентов Александр Бельский и Татьяна Томилина, сообщила пресс-служба заксобрания Петербурга.

"Мы по-особенному относимся ко всем новым территориям. Например, мы первые открыли приемную депутатов Законодательного собрания в Мариуполе - нашем городе-побратиме. Достаточно долго там работали, пока не были сформированы новые органы власти. Сейчас наша задача - работать с вами, взаимодействовать в области нормотворчества. Тем более, у Санкт-Петербурга есть огромный опыт - мы являемся столицей парламентаризма. В первую очередь, для нас важно придерживаться принципов народной дипломатии", - привела пресс-служба слова Бельского на церемонии подписания соглашения.

Томилина выразила надежду, что сотрудничество с Законодательным собранием Петербурга будет плодотворным.

В Херсонской областной думе действуют шесть комитетов, которые специализируются на экономических, финансовых вопросах, аграрной политике, экологии, местном самоуправлении, национальной политике, межрегиональных отношениях. В Петербургском парламенте накоплен большой опыт работы профильных комиссий для подготовки нормативных актов, который может быть полезен депутатам в Херсонской области.

К подписанию соглашения в Мариинском дворце приурочили открытие выставки фоторабот журналиста, члена Общественной палаты России Александра Малькевича "Моя херсонская земля".