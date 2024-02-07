Слуцкий намерен лично участвовать в предвыборных дебатах на федеральных телеканалах

В регионах кандидата на пост президента будут представлять доверенные лица

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР, кандидат на пост главы государства Леонид Слуцкий намерен лично участвовать в предвыборных дебатах на федеральных каналах, при этом в регионах его будут представлять доверенные лица.

"Буду участвовать с удовольствием. Очень люблю такой формат. В регионах будут участвовать доверенные лица", - сказал Слуцкий ТАСС, отвечая на вопрос об участии в телевизионных дебатах.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).