Комиссия ГД анонсировала обсуждение расширения категорий нежелательных в РФ организаций

Оно состоится 8 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ на заседании в четверг обсудит пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций. Об этом журналистам сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"В четверг, 8 февраля, состоится очередное заседание комиссии. <…> Депутаты обсудят подготовленный пакет законопроектов о расширении категорий нежелательных организаций", - отметил Пискарев.

Он добавил, что инициативы направлены "на защиту суверенитета от враждебной деятельности иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств".