Захарова: РФ и Армения остаются союзниками, Москва рассчитывает, что Ереван учтет это

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия и Армения остаются союзниками, Москва надеется, что Ереван учтет это в нынешней геополитической обстановке. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с высказываниями премьер-министра Армении хотелось бы подчеркнуть, что наши страны остаются союзниками. Интересы армянского народа неотделимы от добрососедских связей с Россией, - сказала дипломат, комментируя слова армянского лидера Никола Пашиняна о том, что РФ не может быть ключевым партнером в оборонной сфере. - Рассчитываем, что армянское руководство будет это учитывать и на фоне нынешних геополитических трансформаций сделает правильный выбор".