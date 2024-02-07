Захарова: решение Эквадора передать США технику производства РФ нарушило обязательства

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва обозначила Кито свою позицию касательно передачи

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Планы Эквадора о передаче США военной техники российского производства нарушают обязательства и могут привести к последствиям в отношениях стран. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В случае передачи военного имущества третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, а это может привести к отрицательным последствиям для нашего дальнейшего двустороннего взаимодействия", - сказала она.

Захарова также отметила, что Москва обозначила Кито свою позицию касательно передачи Эквадором Соединенным Штатам военной техники российского производства.

"Не знаю, можно ли это назвать демаршами, но все это доведено до эквадорской стороны со ссылками на соответствующие пункты договоренностей и соглашений", - сказала она, отвечая на вопрос, будут ли предприниматься какие-то действия в отношении Эквадора в этой связи по линии МИД.