В МИД РФ заявили, что Макрону не стоит фантазировать об угрозе из РФ

Такая риторика ведет к росту недоверия и накоплению конфликтного потенциала в Европе, подчеркнула Мария Захарова

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону не стоит фантазировать о российской угрозе, его риторика ведет к эскалации на Европейском континенте. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала заявление французского лидера, который во время визита в Швецию сказал, что "Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Европейского союза". "От кого Макрон собирается защищать членов Европейского союза, тем более применяя ядерное оружие, это, конечно, хороший вопрос. Тут хотелось бы получить какие-то пояснения. Если под потенциальным агрессором понимается наша страна, тогда надо так и сформулировать. Тогда речь идет в очередной раз о беспочвенных фантазиях на тему мифической российской угрозы для Евросоюза и НАТО, которые существуют только в воспаленном воображении западных политиков", - отметила она.

"Подобная сомнительная риторика, которую себе позволил Макрон, ведет лишь к дальнейшему росту недоверия и накоплению конфликтного потенциала на Европейском континенте", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

"Если на самом деле французская сторона стремится еще больше повысить градус напряженности, а это, к сожалению, прослеживается в ее линии на Украине, то она уверенно движется к намеченной цели", - заключила Захарова.