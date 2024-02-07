В МИД РФ заявили, что Россия ни на кого не собирается нападать

Вместе с тем Москва серьезно относится к заявлениям стран Запада о необходимости наращивать военное производство, отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия не собирается ни на кого нападать, но серьезно относится к заявлениям стран Запада о необходимости наращивать военное производство. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Очевидно, что Россия нападать ни на кого не собирается. Но к заявлениям наших оппонентов относимся серьезно, поскольку за громкими словами могут стоять конкретные планы в отношении нашей страны", - указал дипломат.

Он обратил внимание, что в последнее время на Западе нагнетается психоз в отношении неминуемого "нападения России" то ли через три года, то ли через пять-восемь лет. "Параллельно повторяются заявления о необходимости "сделать все, чтобы не допустить победы России над Украиной". На этом основании ставится политическая задача - раскрутить военное производство и для Украины, и для себя", - отметил директор департамента.

"Отмечаем, что определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Составляются программы, заключаются межправительственные соглашения о совместной разработке и производстве танков, самолетов, подписываются контракты с фирмами-производителями, под их выполнение на годы вперед выделяется финансирование", - продолжил Ермаков.

"В то же время видим и то, что эти планы порой сталкиваются с суровой реальностью. Политика, проводимая брюссельскими бюрократами в последние годы, нанесла немалый ущерб европейской промышленности. Проблемы с энергией, сырьем, выросшая инфляция приводят к стагнации, а кое-где и к падению производства. Пока можно говорить о том, что для преодоления этих проблем и "ускорения" военных производств потребуются годы (по конкретным видам вооружений, техники и боеприпасов сроки заметно различаются). Как ситуация будет развиваться дальше - посмотрим", - констатировал дипломат.