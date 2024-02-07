МИД РФ: США раскручивают в Европе "российскую угрозу", чтобы получить заказы в сфере ВПК

В то же время директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков подчеркнул, что в любом случае проблемы "на той стороне" - не повод для того, чтобы "успокоиться и почивать на лаврах"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вашингтон подбрасывает странам Европы нарратив о "российской угрозе", чтобы получить дополнительные военные ассигнования и заказы в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Возникает стойкое ощущение, что тезис о "российской угрозе" подбрасывается европейцам из Вашингтона, чтобы выбить из них дополнительные военные ассигнования и навязать им поставки американских вооружений. С этой же целью европейских лидеров подталкивали к тому, чтобы имевшиеся у армий бывших стран Варшавского договора вооружения советского происхождения передавались Украине. Образовавшиеся пустоты "по странному совпадению" планируется заполнять техникой, прежде всего, именно американского производства. Как ВПК США справится с таким ростом заказов - отдельный вопрос", - отметил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что в любом случае проблемы "на той стороне" - не повод для того, чтобы "успокоиться и почивать на лаврах". "Российская оборонная промышленность динамично развивается, и МИД в рамках своих функций способствует этому процессу. Так, собирая и анализируя открытую информацию о положении дел у наших оппонентов, мы помогаем военным и представителям ОПК (оборонно-промышленного комплекса - прим. ТАСС) рациональнее и эффективнее расходовать выделяемые государством средства", - резюмировал Ермаков.