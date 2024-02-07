РФ не намерена вести диалог с США по стратегической стабильности при односторонних выгодах

Как указал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, положение дел в сфере контроля над вооружениями зависит, в частности, от общей ситуации в области международной безопасности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия не будет вести диалог по стратегической стабильности с США в условиях односторонних преимуществ. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (КВ) МИД РФ Владимир Ермаков.

"Сейчас американцы в свойственной им утилитарно-потребительской манере вспоминают о двустороннем контроле над вооружениями только в тех аспектах, где им это выгодно и сулит односторонние преимущества, - сказал он. - Однако пока Вашингтон не изменит свою глубоко антироссийскую политику в области безопасности, разговаривать с США по КВ мы не будем. О чем им четко и заявили".

Как указал Ермаков, "положение дел в сфере контроля над вооружениями напрямую зависит от общей ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности, которая неуклонно деградирует". "В данном контексте многие действительно склонны фокусировать внимание на том, что связано с былым массивом соглашений России с США, серьезно пострадавшим от изменений, происходящих в мире в последние десятилетия, - продолжил он. - Причины этому понятны - речь шла о взаимодействии двух крупнейших ядерных держав".

Подоплека соответствующих негативных процессов, по словам дипломата, также очевидна: "На определенном историческом этапе США посчитали, что способны обеспечить себе решающее военное превосходство и при поддержке своих союзников принялись крушить все, что им мешало". Он напомнил, что так американцами были разрушены Договор по ПРО (об ограничении систем противоракетной обороны), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу.

"При этом в попытке подорвать безопасность тех, кто отказался подчиниться западному диктату, Вашингтон создал такие условия, которые обессмыслили выполнение ряда соглашений для другой стороны. Именно поэтому Россия была вынуждена окончательно покинуть Договор об обычных вооруженных силах в Европе и приостановить действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений", - заключил Ермаков.