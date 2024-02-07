Лавров обсудил с генсеком ОДКБ подготовку к министерской встрече организации

Как сообщили в МИД РФ, по завершении встречи Имангали Тасмагамбетов вручил награды ОДКБ сотрудникам министерства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым обсудил процесс подготовки к встрече глав МИД стран-участниц организации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы деятельности организации, ход реализации решений сессии Совета коллективной безопасности, состоявшейся в Минске 23 ноября 2023 года, а также подготовка к предстоящему в июне заседанию СМИД ОДКБ", - говорится в сообщении.

Как добавили в дипведомстве, по завершении встречи Тасмагамбетов вручил награды ОДКБ сотрудникам МИД РФ. Кроме того, за весомый вклад в укрепление межпарламентского сотрудничества в формате ОДКБ Лавров наградил нагрудным знаком МИД РФ "За взаимодействие" ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи (ПА) ОДКБ - руководителя секретариата ПА ОДКБ Сергея Поспелова.