МИД РФ: Россия вынуждена отвечать взаимно на ограничения Западом дипконтактов

Как отметил директор информационного центра ООН в Москве, молодые дипломаты решают самые сложные задачи

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия вынуждена отвечать взаимностью на действия Запада по ограничению контактов между дипломатами. Об этом заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

"Вы знаете ситуацию хорошо, в которой работают наши представительства и представители РФ в целом ряде стран. Это ситуация грустная, прискорбная, я имею в виду ограничения на контакты, на общение. Мы вынуждены в какой-то степени отвечать согласно дипломатической практике - взаимностью", - сказал он на торжественном приеме Московского дипломатического клуба Совета молодых дипломатов по случаю Дня дипломатического работника и приуроченному к пятилетию клуба. Мероприятие проходит в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.

Председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков, выступая на мероприятии, также рассказал, что предварительно на август запланирован форум молодых дипломатов стран БРИКС.

В свою очередь директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов отметил, что молодые дипломаты решают самые сложные задачи. "Мир сегодня неспокоен, конфликты множатся и пылают. Именно дипломатам в этих сложнейших условиях приходится защищать возможности для внутреннего развития государств и сохранять, укреплять связи и одновременно работать на разных переговорных площадках", - добавил он.