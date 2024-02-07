Посол России в Болгарии заявила, что отношения между Москвой и Софией находятся на нуле

Элеонора Митрофанова подчеркнула, что даже в условиях ограниченных возможностей из-за нехватки сотрудников посольство смогло наладить нормальную повседневную работу

СОФИЯ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова считает, что отношения между Москвой и Софией в настоящее время находятся на нуле. Свою точку зрения дипломат высказала в интервью ТАСС.

"На сегодняшний день отношения между Москвой и Софией практически находятся на нуле, на официальном уровне общения практически нет, поэтому работать сложно, - сказала Митрофанова. - Болгария - член ЕС и НАТО, она четко следует рекомендациям этих организаций, а они подобного рода общения не рекомендуют".

Вместе с тем дипломат отметила, что в Болгарии чувствует себя комфортно. "В работе в Софии сейчас больше неприятных событий, деловые отношения блокированы почти по всем направлениям, двухстороннего диалога практически нет, не говоря уже о работе совместных комиссии двух стран. Но, несмотря на жесткие условия взаимодействия с нынешним политическим руководством Болгарии, на уровне простых граждан и интеллектуалов у нас продолжается хорошее общение. В чисто человеческом плане я чувствую себя здесь комфортно, выраженных антироссийских настроений я в Болгарии не вижу", - сказала она.

© Игорь Ленкин/ ТАСС

Митрофанова подчеркнула, что даже в условиях ограниченных возможностей из-за нехватки сотрудников посольство смогло наладить нормальную повседневную работу. "В ближайшие месяцы нас ждет много работы, одно из главных событий - проведение выборов президента России. Избирательный участок будет открыт на территории нашего посольства, полагаю, что в голосовании примут участие около двух тысяч россиян. К сожалению, избирательных участков в других городах Болгарии мы открыть не сможем", - сообщила она.

В завершении разговора посол выразила уверенность, что после успешного завершения специальной военной операции на Украине отношения между Болгарией и Россией нормализуются.