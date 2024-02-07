7 февраля, 16:22,
обновлено 7 февраля, 16:36

Песков заявил, что сроки визита Путина в Турцию не объявляли

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам пресс-секретаря российского лидера, подготовка контакта президента РФ с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подготовка контакта президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжается, сроки будут согласовываться, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Ранее с турецкой стороны появилась информация о том, что визит Путина в эту страну якобы отложен. "Нет. Не могу [подтвердить, что визит отложен]. Никакие сроки не объявлялись", - сказал Песков.

Он добавил: "Продолжаем подготовку к контактам на высшем уровне. Сроки будут согласовываться".

Ранее СМИ сообщали, что визит Путина в Турцию якобы может состояться 12 февраля. При этом в Кремле не подтверждали эту дату, отмечая, что сроки визита будут объявлены своевременно. 

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