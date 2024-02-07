Наблюдатели МПА СНГ не увидели нарушений на выборах президента в Азербайджане

БАКУ, 7 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, работавшие сегодня на избирательных участках на внеочередных выборах президента Азербайджана, не зафиксировали никаких нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

"Никаких нарушений мы не увидели. Люди организованно, спокойно приходили. Для этого очень постарались в Центризбиркоме, им удалось сформировать очень грамотные участковые комиссии, людей подготовить. <...> Никаких замечаний у нас нет", - сказал он.

Голосование на выборах завершилось в Азербайджане в 19:00 (18:00 мск). На пост главы государства претендуют семь кандидатов, включая действующего президента Ильхама Алиева, который выдвигается на этот пост в пятый раз.