Захарова: ответ России на возможную конфискацию активов в ЕС не навредит ей самой

Как отметила официальный представитель МИД РФ, в Евросоюзе "прекрасно знают о том, насколько серьезным и болезненным для них будет ответ"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ответ России на возможную конфискацию ее активов в странах Европейского союза (ЕС) будет жестким и тщательно выверенным в межведомственном формате, чтобы не навредить себе. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"В ответных мерах РФ на возможную конфискацию ее активов нет никакой загадки, - отметила она. - В основе ответных шагов лежит в первую очередь принцип взаимности. Все, что предпринимается против нашей страны, вызывает у нас ответные меры, которые прорабатываются в межведомственном формате для того, чтобы понять, как ответить так, чтобы ответные меры оказались чувствительными и болезненными, но при этом не навредить себе и, возможно, даже извлечь дополнительную выгоду".

Официальный представитель дипведомства выразила уверенность в том, что в Евросоюзе "прекрасно знают о том, насколько серьезным и болезненным для них будет ответ". "Все вопросы относительно последствий (конфискации российских активов - прим. ТАСС) следует адресовать тем, кому жители ЕС делегировали власть и кто ведет их этим путем [конфронтации с РФ], - подчеркнула Захарова. - Когда страны ЕС разрабатывают пакеты санкций и меры к тому, как еще больше разрушить двусторонние отношения и нанести РФ стратегическое поражение, они должны просчитывать и последствия".