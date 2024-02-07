Посольство РФ назвало решение прокуратуры Швеции проявлением трусости и беспринципности

В дипмиссии отметили, что собранные улики передали немецким коллегам, которые якобы и продолжат работу

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Решение прокуратуры Швеции о прекращении расследования дела о диверсии на газопроводах в Балтийском море является "откровенным проявлением трусости и беспринципности". Об этом заявило посольство РФ в Швеции в комментарии в Telegram-канале.

"Ознакомились с решением прокуратуры Швеции от 7 февраля этого года свернуть расследование диверсий на газопроводах "Северный поток", совершенных в сентябре 2022 года, что обосновывается "отсутствием шведской юрисдикции" в данном деле. Как сообщается в пресс-релизе, собранные улики уже переданы немецким коллегам, которые якобы и продолжат работу, - отмечают в дипмиссии. - В этой связи хотели бы подчеркнуть, что этот шаг является не чем иным, как откровенным проявлением трусости и беспринципности. Вместо того чтобы открыто и беспристрастно заняться поиском истинных виновных, шведские власти в присущей им в последние годы манере предпочли по-страусиному зарыть голову в песок".

Российские дипломаты подчеркивают, что "нет никаких сомнений в том, что за террористическим актом стоят именно США, которые и осуществили подрыв трубопроводов не без помощи своих сателлитов", хотя СМИ по указке организаторов диверсий пытались убедить местную общественность в реальности небылиц о "независимой группе проукраинских водолазов".

"Шведские компетентные органы, по всей видимости испугавшись гнева покровителей или демонстрируя очередной приступ заискивания перед ними (в преддверии затянувшегося вступления в оборонительный альянс марионеток Вашингтона), так и не осмелились опубликовать отчет с конкретными результатами почти 16-месячного расследования, проводившегося за деньги шведских налогоплательщиков. Расцениваем итоги усилий прокуратуры Швеции по данномy делу как очередной провал в работе шведской правоохранительной системы, масштабы которого сравнимы с позорным расследованием убийства авторитетного и уважаемого во всем мире премьер-министра Швеции Улофа Пальме, который приложил немало усилий для налаживания сотрудничества с СССР", - считают в посольстве.

Дипмиссия напоминает, что Россия с самого начала ставила перед руководством Швеции вопрос о необходимости проведения открытого расследования диверсий с привлечением российских экспертов. Шведским властям были направлены запросы о правовой помощи и предложение о создании совместной следственной группы. "Однако, вопреки здравому смыслу, наши инициативы либо игнорировались, либо отклонялись под предлогом того, что, дескать, их удовлетворение повлечет за собой угрозу безопасности шведского государства, - отмечают дипломаты. - При этом совершенно очевидно, что истинную угрозу не только шведскому государству, но и региональной и европейской безопасности несет отнюдь не наша страна. Россия со своей стороны не собирается уподобляться страусиной позиции Стокгольма и продолжит настаивать на проведении расследования этих вопиющих диверсий. Точку в данном резонансном деле можно будет поставить лишь тогда, когда реальные виновники (и те, кто их покрывал) будут выведены на чистую воду и понесут за это беспрецедентное преступление заслуженное наказание".