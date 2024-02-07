Мирошник: условия для создания альтернативных площадок по теме Украины вызревают

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что на заседании Совбеза ООН были страны, которые "искренне говорили, что нужен диалог"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Предпосылки для международного обсуждения темы Украины постепенно просматриваются. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Мирошник обратил внимание на выступление представителя Украины на заседании СБ ООН 6 февраля, созванном в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины Лисичанска, когда погибли 28 человек. По его словам, украинский дипломат пытался обвинить во всем Россию.

"О чем с этими людьми можно разговаривать? Где та точка соприкосновения, на которой можно сойтись и начать какие-то кружева договоренностей, достигать какого-то консенсуса или паритета? - сказал дипломат. - Мне кажется, на сегодняшний день настолько вызрели условия для создания альтернативных площадок, на которых можно собирать те страны, которые как минимум готовы слышать".

Мирошник отметил, что на заседании Совбеза ООН были страны, которые "искренне говорили, что нужен диалог, нужно сесть за стол переговоров".