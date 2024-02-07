Путин заявил, что Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин, главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России и директор Еврейского музея Александр Борода (справа налево) во время встречи в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин, главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России и директор Еврейского музея Александр Борода (справа налево) во время встречи в Кремле.

В целом определенные результаты есть, отметил президент РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва делает все возможное, чтобы помочь заложникам на Ближнем Востоке, и результаты этой работы есть.

"После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках", - сказал глава государства на встрече с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.

Путин уточнил, что МИД РФ "работает через политическое крыло ХАМАС". "И в целом определенные результаты есть", - констатировал российский лидер.

Он подчеркнул, что помощь оказывается не только россиянам, но и иностранцам. "Мы, конечно, прежде всего обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации - но и на граждан других стран. В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост", - указал президент РФ.

"Определенные результаты уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия", - отметил глава государства.

"Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали этой работы", - обратился Путин к Лазару и Бороде.

На Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, в том числе женщин, детей и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

30 ноября движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством, Елены Труфановой и ее матери Ирины Татти, "в ответ на усилия президента России".