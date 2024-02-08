Руденко назвал невозможным возвращение к диалогу РФ и Японии о мирном договоре

Отношения двух стран находятся на беспрецедентно для послевоенного периода низком уровне "в результате недальновидной политики японского правительства", отметил замглавы МИД России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Возвращение к переговорам Москвы и Токио о мирном договоре в нынешней ситуации категорически невозможно. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"В сложившейся ситуации возвращение к диалогу по вопросу о вышеупомянутом договоре категорически невозможно", - подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о вероятности возобновления диалога о мирном договоре в обозримой перспективе.

Руденко отметил, что двусторонние отношения находятся на беспрецедентно для послевоенного периода низком уровне "в результате недальновидной политики японского правительства". "Принципиальным условием начала движения к их нормализации является подкрепленный предметными шагами отказ Токио от враждебного курса в отношении России, а не какие-либо эфемерные "сигналы". До тех пор тем для серьезного политического обсуждения с Японией не видно", - сказал замминистра.

Руденко уточнил, что РФ вела с Японией переговоры не о мирном договоре как соглашении, которое заключается после завершения военных действий. "Речь шла о современном основополагающем и всеобъемлющем документе о мире, дружбе и добрососедстве, призванном заложить фундамент для долгосрочного развития всего комплекса российско-японских связей, закрепить стремление сторон сближать подходы к ключевым международным и региональным проблемам, содержать взаимные гарантии неучастия во враждебных инициативах третьих стран", - сказал дипломат.

"Однако после начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии пошло на грубое попрание норм дипломатической этики и принципов межгосударственных отношений, взяв откровенно недружественный курс в отношении России. Принято уже более 20 пакетов нелегитимных санкций. В стране целенаправленно разжигаются русофобские настроения, ведется антироссийская пропаганда на международных и региональных площадках. У дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и другими государствами - членами НАТО военная активность. В нарушение японских конституционных и законодательных ограничений оказывается политическая, экономическая и материально-техническая помощь киевскому режиму", - заключил замглавы МИД РФ.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.