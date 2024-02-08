Замглавы МИД РФ заявил, что США активно "тащат" в Азию основных партнеров по НАТО

Параллельно идет работа по формированию правовых основ обеспечения натовского присутствия, добавил Андрей Руденко

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. США, обосновавшись со своим военным присутствием в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), теперь "тащат" туда такие страны НАТО, как Германия, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Канада. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Помимо уже давно обосновавшихся здесь США, в азиатский дом "тащат" Германию, Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды, Канаду. Параллельно ведется работа по формированию правовых основ обеспечения натовского присутствия - в стиле договоренностей о взаимном доступе для вооруженных сил. Лондон, например, за последние годы заключил такие соглашения с Токио и Канберрой", - отметил Руденко.

Замглавы МИД пояснил, что НАТО пытается создавать для себя "комфортную среду" в АТР через локальных союзников. "Это, прежде всего, Япония, Республика Корея и Австралия, которые с готовностью передают под нужды "натовского крыла" имеющуюся у них военную инфраструктуру. Подтверждением тому служит регулярное задействование их территорий для переброски в регион не только военно-морского, но и ударного военно-воздушного потенциала членов блока", - добавил высокопоставленный дипломат.

При этом Руденко подчеркнул, что страны Восточной и Юго-Восточной Азии "предельно четко" относятся к так называемой глобализации мандата НАТО. "Появление альянса здесь никому (за исключением тех государств, которые стали ассоциировать себя с Евро-Атлантикой), не нужно и расценивается как вызов стабильности и безопасности. "Мейнстримом" для стран Азии является не блоковая парадигма противостояния, а формирование широких пространств экономически устойчивого и безопасного развития, где все государства могли бы жить и работать на равноправной и взаимоуважительной основе в общем кооперационном поле", - резюмировал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.