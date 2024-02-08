Командиров добровольческих формирований могут наделить полномочиями органа дознания

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предложил внести поправку в п. 3 ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин подготовил законопроект о наделении командиров добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, полномочиями органа дознания. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Необходимость наделения командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания диктуется требованиями оперативной обстановки, а также необходимостью повышения законности, правопорядка и дисциплины в войсках", - пояснил ТАСС Рогозин.

Согласно действующему законодательству, к органам дознания относятся органы внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов, органы государственного пожарного надзора, начальники органов военной полиции ВС РФ, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов. В рамках своих полномочий они могут проводить дознание при неотложных следственных действиях. Аналогичные функции при возбуждении уголовного дела согласно российскому законодательству закреплены сейчас за капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, главами дипломатических представительств или консульских учреждений.

Автор законопроекта предлагает внести поправку в п. 3 ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ в части наделения командиров добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, полномочиями органа дознания во вверенных ему подразделениях. Внесение изменений, по словам Рогозина, вызвано тем, что на фронте находится значительное число добровольческих формирований, в которых воюют несколько десятков тысяч человек.

Сенатор добавил, что инициатива была поддержана на круглом столе по вопросу деятельности командиров воинских частей по осуществлению органа дознания в рамках проведения СВО. Мероприятие было организовано комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности в январе. "Приглашенные гости от военной прокуратуры, от следственного комитета, Министерства обороны РФ, ФСБ, Росгвардии, они слышали мою поправку. Возражений я не получил. Более того, они восприняли эту инициативу как действительно то, что должно быть сделано", - отметил он.

Политик также подчеркнул, что подготовленные законодательные изменения были продиктованы поручением президента России Владимира Путина об уравнивании в правах всех бойцов СВО. "Добровольцы должны чувствовать еще большее уважение в обществе, потому что <...> люди сами поехали на фронт. Не потому что они пошли в армию, поскольку это их работа, и не потому что они были мобилизованы тогда, когда это потребовалось стране, а именно по зову своего сердца", - резюмировал он.