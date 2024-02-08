Руденко заявил, что РФ не вынужденно смотрит в сторону Азии, как пытаются представить США

Москва рассматривает это направление в своей политике как стратегическое и самодостаточное, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия смотрит в сторону Азии не вынужденно, как пытаются представить Соединенные Штаты, а рассматривает это направление в своей политике как стратегическое и самодостаточное. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Азиатский вектор в российской внешней политике - направление стратегическое, самодостаточное, ни в коей мере не конъюнктурное. На Западе пытаются подавать дело так, будто Россия вынужденно смотрит в сторону Азии из-за чинимых нам препятствий в США и Европе. Но это, как у них говорят, wishful thinking - принятие желаемого за действительное", - сказал замминистра.

По словам Руденко, интерес России к региону "объективен, равно как и стремление азиатских партнеров к сотрудничеству с РФ". "Поэтому отношения стабильно и устойчиво укрепляются, динамика взаимодействия нарастает, повестка дня расширяется. Те, кто так или иначе глубоко занимаются Азией, хорошо это знают", - заключил высокопоставленный дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.