Володин считает, что решение Швеции по "Северным потокам" продиктовано вступлением в НАТО

По словам председателя Госдумы, в этой ситуации Стокгольм не может рассказать правду о взрывах на газопроводах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Решение прокуратуры Швеции прекратить расследование дела о диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море связано с тем, что страна проходит процедуру вступления в НАТО. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам Володина, пока Германия пытается найти виновных в теракте на "Северных потоках", "Швеция уже закрыла расследование на основании, что подозреваемых установить не удалось". "Когда во всем мире обсуждают конкретных виновных и кому выгоден был этот теракт, шведская прокуратура ведет себя по принципу: "ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу". Это не случайно. Швеция проходит процедуру вступления в НАТО - структуру американского гегемонизма", - отметил Володин.

По его словам, в этой ситуации Стокгольм не может рассказать правду о взрывах на "Северных потоках". "Ведь главный идеолог и страна, без участия которой не обошлось, - это Соединенные Штаты. А исполнитель - Украина. Скажешь правду - обретешь проблемы. Вашингтон такого не простит", - подчеркнул Володин.

В связи с этим, уверен спикер Госдумы, прокуратура Швеции "пошла на подлог" и сокрытие преступления, "которое в первую очередь нанесло ущерб Германии, Нидерландам, Франции". Володин подчеркнул, что в результате диверсии на газопроводах именно эти страны Евросоюза лишились источника дешевых энергоресурсов. "Их экономики стагнируют, социальные программы секвестируются, граждане столкнулись с большим количеством проблем", - отметил он.

По словам Володина, США "попросту наказали" европейские государства. "Отключив" от "Северных потоков", навязали свой дорогой газ. Втянули в войну на Украине. Заставили принять миллионы беженцев. Бросили и ничем не помогают. Вашингтон при помощи НАТО разрушает Евросоюз, а европейские государства из-за утраченного суверенитета остаются с проблемами, которые решить непросто", - подчеркнул Володин.