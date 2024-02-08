Около 15 тыс. избирателей Колымы могут досрочно голосовать на выборах президента

Добираться до жителей труднодоступных и отдаленных территорий региона будут на вертолетах или автомобилях повышенной проходимости

ТАСС, 8 февраля. Около 15 тыс. жителей труднодоступных и отдаленных территорий Магаданской области в 2024 году смогут досрочно проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии региона Николай Жуков.

"По нынешним подсчетам, порядка 15 тыс. избирателей [в Магаданской области] могут проголосовать досрочно. Это достаточно большая цифра, спасибо большое - нам здесь областное министерство природы помогло: мы получили контакты практически от всех компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. У нас, для понимания, практически 100 точек в области, в которых мы должны побывать для организации досрочного голосования", - рассказал собеседник агентства и добавил, что всего в Магаданской области насчитывается 97 255 прописанных в регионе избирателей.

Жуков сообщил, что для работников более 30 рудников и карьеров, 14 крупных дорожных инстанций, 11 гидрометеостанций, 4 маяков, Усть-Среднеканской ГЭС организуют досрочное голосование с выездом членов избирательных комиссий. "Это все "отдаленка" идет, не в поселках, а очень отдаленная местность. Еще есть небольшие прииски, где уже к выборам начнется заезд сотрудников", - добавил председатель избиркома. Также на досрочное голосование в регионе имеют право оленеводы и моряки, находящиеся в плавании.

По словам Жукова, большое количество избирателей, голосующих досрочно, в 2024 году не затруднит работу избирательных комиссий. На досрочное голосование отведено достаточное количество дней, поэтому увеличивать число сотрудников для выезда на месте нет необходимости. Добираться до избирателей будут традиционно с помощью вертолетов и автомобилей повышенной проходимости.

О выборах президента России

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России. Досрочное голосование стартует в стране с 25 февраля.

В 2023 году в Магаданской области состоялись выборы губернатора. Тогда в досрочном голосовании приняло участие около 80% жителей, имеющих на это право. Это составило всего лишь около 2 тыс. человек.