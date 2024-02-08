Сенатор Карасин заявил, что выборы в Азербайджане проходили на конкурентной основе

На избирательных участках была создана "атмосфера спокойного выбора", отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Азербайджана, которые прошли 7 февраля, были конкурентными, на избирательных участках была создана "атмосфера спокойного выбора". Об этом заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, возглавляющий на этих выборах делегацию российских сенаторов.

"Мы убедились, что голосование идет на конкурентной альтернативной основе. <...> Все было очень открыто, оптимистично. <...> [На избирательных участках] создавалась атмосфера спокойного выбора, очень благоприятная, чтобы люди чувствовали себя вершителями судеб своей страны", - сказал он.