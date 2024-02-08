МИД РФ: активность НАТО увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов

Как отметил замглавы ведомства Александр Грушко, все меры, чтобы надежно обеспечить интересы безопасности и обороноспособности Российской Федерации, будут приняты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Активность НАТО, в частности учения Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник - 2024"), увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала "Россия-24".

"На гигантских театрах она (активность НАТО - прим. ТАСС) увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов, к этому надо быть готовыми", - сказал замминистра.

"Все меры, чтобы надежно обеспечить интересы безопасности и обороноспособности Российской Федерации, будут приняты", - подчеркнул он.

По словам Грушко, данные учения преследуют цель продемонстрировать силу альянса и являются частью гибридной войны против РФ.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. Участие в них примут 90 тыс. военнослужащих 31 страны альянса и претендующей на членство в организации Швеции. Как заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью агентству Armenpress, учения направлены на "сдерживание РФ", которую альянс считает "угрозой".