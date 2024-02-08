8 февраля, 08:05,
обновлено 8 февраля, 08:15
Выборы президента России - 2024

Памфилова заявила, что против членов избиркомов каждый день применяются грязные технологии

© ТАСС/ Ruptly

Председатель ЦИК РФ отметила, что сейчас "непростой период" избирательной гонки, когда "по нарастающей идет накал агрессии"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Каждый день президентской кампании против членов избирательных комиссий применяются грязные технологии.

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Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Практически каждый день против членов избирательных комиссий разного уровня применяются разного рода грязные технологии", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что сейчас "непростой период" избирательной гонки, когда "по нарастающей идет накал агрессии". "Я не говорю о потоке вранья, это постоянно, мы с этим смирились, пусть врут. Я думаю, мы своей работой и фактами с этим легко справимся", - сказала Памфилова.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаВыборы президента России - 2024