Памфилова заявила, что против членов избиркомов каждый день применяются грязные технологии

Председатель ЦИК РФ отметила, что сейчас "непростой период" избирательной гонки, когда "по нарастающей идет накал агрессии"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Каждый день президентской кампании против членов избирательных комиссий применяются грязные технологии.

Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Практически каждый день против членов избирательных комиссий разного уровня применяются разного рода грязные технологии", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что сейчас "непростой период" избирательной гонки, когда "по нарастающей идет накал агрессии". "Я не говорю о потоке вранья, это постоянно, мы с этим смирились, пусть врут. Я думаю, мы своей работой и фактами с этим легко справимся", - сказала Памфилова.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.