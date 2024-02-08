Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах

Президенты РФ и Азербайджана подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнерства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту", - говорится в сообщении по итогам беседы.

Руководители обеих стран договорились "о продолжении личных контактов", а также подтвердили "заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества", говорится в сообщении Кремля.

Союз ради безопасности

Кроме того, Владимир Путин направил Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму. "Результаты голосования в полной мере подтверждают ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене", - говорится в послании российского президента.

Как отмечается в телеграмме, Москва придает "большое значение союзническим отношениям с Баку". "Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - говорится в телеграмме российского лидера.

Путин выразил уверенность что Москва и Баку продолжат "активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах".

Голосование на выборах в Азербайджане прошло 7 февраля. По данным ЦИК, после обработки протоколов с 93% избирательных участков Алиев побеждает на выборах с 92,05% голосов.