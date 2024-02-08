Лебедев заявил, что Запад не имеет морального права учить страны СНГ проведению выборов

Избирательные кампании на Западе проходят со скандалами и немыслимыми инцидентами, отметил генсек Содружества Независимых Государств

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Запад, где избирательные кампании проходят со скандалами и немыслимыми инцидентами, не имеет морального права учить страны Содружества Независимых Государств, как проводить демократические выборы. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей от Содружества на внеочередных выборах, которые прошли 7 февраля в Азербайджане.

Он напомнил о скандалах, которыми сопровождаются президентские выборы в США. "Это нонсенс, когда [экс-президент Дональд] Трамп на протяжении четырех лет не признает итоги прошедших четыре года назад выборов", - подчеркнул Лебедев. "И на этом фоне Запад и США пытаются, во-первых, критиковать нас, а во-вторых, учить, как надо организовывать выборный процесс. <...> Они полностью потеряли моральное право критиковать и учить нас. Пусть они сами у себя разберутся", - сказал он.

Генсек СНГ отметил, что Запад традиционно применяет двойные стандарты в отношении России и других стран Содружества. "Требования, которые предъявляются к организации выборов на пространстве СНГ, совершенно иные, чем те, которые предъявляются на пространстве Западной Европы и тем более в США. Вы слышали когда-нибудь, чтобы западные европейцы критиковали порядок выборов в США?" - задался вопросом Лебедев.

О выборах в СНГ

По словам генерального секретаря СНГ, страны Содружества при оценке избирательных процессов будут руководствоваться своим национальным законодательством. "На пространстве СНГ <...> решили, что мы должны руководствоваться национальным законодательством в сфере избирательного права. Избирательным кодексом, законами - у нас есть свои традиции, свои особенности", - сказал он.

Лебедев сообщил, что эксперты Исполкома СНГ проанализировали избирательные кодексы во всех странах Содружества. "Пришли к однозначному выводу, что наше избирательное право, наши избирательные законы ничуть не уступают западным, а во многих случаях даже превосходят их по обеспечению демократии", - сказал он.

О рекомендациях

По словам генсека организации, в странах СНГ готовы прислушиваться к рекомендациям, если это позволит улучшить избирательный процесс.

"Мы прислушиваемся к рекомендациям, которые нам периодически высказывают в том числе и западные наблюдатели. Кое-что, что мы считаем возможным перенять, мы перенимаем", - сказал он, отметив позитивные изменения, внесенные в выборное законодательство Азербайджана.

При этом Лебедев подчеркнул, что некоторые "пожелания" со стороны Запада весьма нелогичны. "Высказана рекомендация, что среди кандидатов, выдвигаемых на какие-то посты, обязательно должны присутствовать - это рекомендация из США - женщины, темнокожие, сторонники ЛГБТ, инвалиды. <...> Главным критерием должна быть компетентность", - подчеркнул он.