В СФ назвали надуманными возможные инсинуации о недостатках на выборах в Азербайджане

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, некоторые западные коллеги "пытаются бороться за некогда имевшую место монополию на выводы и обвинения"

БАКУ, 8 февраля./ТАСС/. Любые возможные инсинуации по поводу недостатков на выборах президента Азербайджана будут надуманными. Об этом заявил на пресс-конференции председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, возглавляющий делегацию российских сенаторов, наблюдавших президентские выборы в Азербайджане.

"Не буду предрекать, может быть, этого и не произойдет, но я допускаю, что будут какие-то инсинуации по поводу каких-то недостаточных приготовлений на прошедших 7 февраля выборах, недостатках, несоответствии международным стандартам. Но, поверьте мне, все это будут искусственные, придуманные и вовсе не разделяемые всеми наблюдателями от этих организаций наблюдения", - сказал Карасин.

Он подчеркнул, что некоторые западные коллеги "пытаются бороться за некогда имевшую место монополию на выводы и обвинения". " Но время этих монополий прошлого, когда нашим государствам пытались навязать свое мнение, какие-то юридические основы, базирующиеся на неком своде канонов, изобретенных уставах, прошло. Мы живем в абсолютно новой обстановке", добавил сенатор. По его словам, это "обстановка многовекторности, когда борются два абсолютно разных похода к мировым делам".

Карасин отметил очень хорошую, современную организацию выборов президента в Азербайджане, подчеркнув, что они проходили на конкурентной основе и были почти идеальными.

ЦИК Азербайджана объявил в ночь на 8 февраля предварительные итоги выборов после обработки данных более чем с 93% избирательных участков. По этим данным, Алиев побеждает с большим отрывом, набирая 92,05% голосов. Занимающий второе место депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж получает 2,19% голосов. По информации ЦИК, окончательная явка составила 76,73%.

На пост президента претендовали семь кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.