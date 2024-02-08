ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты

Это связано с высоким процентом брака в собранных им подписях избирателей в свою поддержку

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не зарегистрировала лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича на выборах президента из-за высокого процента брака в собранных им подписях избирателей в свою поддержку.

"Решение принято", - заявила на заседании комиссии ее председатель Элла Памфилова.

Малинкович представил в ЦИК 104 998 подписей. Достоверными признаны 96 019 подписей. По итогам проверки отобранных 60 тыс. подписей недостоверными комиссия признала 8 979.

Сам Малинкович на заседании назвал свою партию самой оппозиционной в России, однако, по его словам, претензий у "Коммунистов России" к ЦИК РФ нет. "Мы уважаем решение ЦИК, у нас нет претензий к ЦИК", - сказал он, заметив, что процедура регистрации слишком сложна. По его мнению, кандидаты от думских и непарламентских партий находятся не в равных условиях. "Наши подписи были собраны честно", - отметил он, признав, что при сборе были допущены "ошибки формального порядка".

5 февраля рабочая группа ЦИК РФ передала итоговый протокол проверки подписных листов представителям Малинковича, позже он сообщил ТАСС, что процент брака в его подписях превышает допустимые 5%, а именно 14,9%.