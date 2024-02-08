ЦИК счел количество достоверных подписей у Надеждина недостаточным для регистрации

Таковыми признаны 95 587 подписей из почти 105 тыс., отметили в ЦИК

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ЦИК РФ признал достоверными 95 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина на выборах президента РФ, что не позволяет зарегистрировать его кандидатом.

Об этом на заседании ЦИК сообщил член комиссии Андрей Шутов.

"Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 тыс. 587 подписей, что не является достаточным для регистрации", - сказал он.