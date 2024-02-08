8 февраля, 09:15,
обновлено 8 февраля, 09:22
Выборы президента России - 2024

ЦИК счел количество достоверных подписей у Надеждина недостаточным для регистрации

Борис Надеждин. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Борис Надеждин
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Таковыми признаны 95 587 подписей из почти 105 тыс., отметили в ЦИК

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ЦИК РФ признал достоверными 95 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина на выборах президента РФ, что не позволяет зарегистрировать его кандидатом.

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Об этом на заседании ЦИК сообщил член комиссии Андрей Шутов.

"Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 тыс. 587 подписей, что не является достаточным для регистрации", - сказал он.

  

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